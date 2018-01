Mauresmo garante sua vaga em Wimbledon A tenista francesa Amelie Mauresmo é a primeira semifinalista do torneio de Wimbledon, em Londres. Nesta segunda-feira, ela derrotou a russa Anastasia Myskina por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Cabeça-de-chave número 3 do torneio, Mauresmo espera agora a definição da sua adversária das semifinais. Ela sairá do confronto entre a norte-americana Lindsay Davenport e a russa Svetlana Kuznetsova.