Mauresmo invicta; Davenport está fora A grande surpresa chegou ao Masters feminino com a eliminação da americana Lindsay Daveport, a número um do mundo, apesar de ter ganho por 3-6, 7-5 e 6-1 de sua compatriota Serena Williams no último jogo da primeira fase dentro do Grupo Vermelho, de todos contra todos. A russa Anastasia Myskina, terceira cabeça-de-chave, classificou-se em primeiro lugar do grupo ao vencer sua compatriota Elena Dementieva por duplo 6-3. Williams ocupou o segundo lugar, ambas com duas vitórias e uma derrota. Davenport não só foi eliminada do último torneio do ano mas ainda pode perder a condição a número um do mundo depois que a francesa Amélie Mauresmo, a número dois, passou às semifinais como a única invicta. Mauresmo venceu a russa Maria Sharapova por 7-5 e 6-4, garantindo sua passagem às semifinais como primeira do Grupo Preto, ao lado de sua adversária, que ficou no segundo lugar do grupo, e foi a grande favorecida com a eliminação de Davenport. A tenista francesa agora terá a possibilidade de vencer Williams na próxima partido e, se conseguir, vai superar os 351 pontos de diferença que a separam de Davenport na luta para terminar o ano como a número um do mundo. "A eliminação de Davenport me deixa mais perto do objetivo de ser a número um do mundo, mas antes devo ganhar de Williams para estar na final", comentou Mauresmo. "Foi uma surpresa a eliminação de Davenport, mas devo me preocupar unicamente com meu jogo". Mauresmo, em seu primeiro confronto contra a russa de 17 anos campeã de Wimbledon, não jogou seu melhor tênis, porque Sharapova sempre impôs o ritmo tanto nos acertos como nos erros. Sharapova teve 35 golpes ganhadores contra apenas 19 de Mauresmo, mas a nova imagem sexy do tênis feminino, também cometeu o mesmo número de erros e isso lhe tirou as possibilidades de ganhar a partida. Mauresmo foi a única jogadora das oito participantes do torneio que alcançou a marca perfeita de três vitórias na primeira fase. Sua rival, a mais jovem das irmãs Williams, não se mostrou nada satisfeita com a maneira como se classificou para as semifinais e disse que sentia como se estivesse fazendo trapaças para seguir no torneio. "A sensação que tenho é que deveria ficar de fora do torneio porque a partida que fiz contra Davenport ela não ganhou de mim, simplesmente eu a perdi, eu a presenteei", declarou Williams, que tem a marca de 8-2 nos confrontos contra Mauresmo. Enquanto isso, o triunfo surpresa de Myskina, campeã de Roland Garros, sobre Davenport abriu-lhe as portas para jogar a semifinal contra sua compatriota Sharapova, que tem vantagem de 6-3 nos jogos que disputaram entre si como profissionais. Mas seja qual for o resultado do duelo entre Myskina e Sharapova, o tênis feminino russo já tem assegurada uma representante na final, das cinco que chegaram ao último torneio do ano. As jogadoras russas eliminados foram Svetlana Kuznetsova, campeã do Aberto dos Estados Unidos, Dementieva e Vera Zvonareva, que foram as duas únicas que não conseguiram ganhar um só jogo na primeira fase. A rodada deste domingo também servirá para que se disputem as semifinais da competição de duplas na qual a dupla número um do mundo, formada pela espanhola Virginia Ruano Pascual e a argentina Paola Suárez, enfrentará Cara Black, do Zimbábue, e a americana Meghann Shaughnessy.