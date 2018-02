Mauresmo passa com facilidade para 3.ª rodada na Austrália Ao contrário de um de suas maiores rivais pelo título do Aberto da Austrália, a russa Maria Sharapova, a cabeça-de-chave número 2 do torneio, Amélie Mauresmo não teve dificuldades para eliminar a russa Olga Poutchkova com um duplo 6/2 nesta quarta-feira. A francesa, que defende o título do ano passado pega Eva Birnerova na terceira fase da competição. A checa vem de uma vitória sobre a alemã Julia Schruff por 6/2, 2/6 e 6/2. Birnerova é a 85.ª do ranking mundial e jamais havia passado da segunda fase de um Grand Slam. Outra tenista que avançou com facilidade foi a musa checa Nicole Vaidisova, de apenas 17 anos, cabeça-de-chave número 10. Ela bateu a venezuelana Milagros Sequera por 6/2 e 6/1 em apenas 54 minutos de partida. Na terceira rodada ela enfrenta a eslovena Katarina Srebotinik, que superou a checa Iveta Benesova por 7/6 (7/0), 6/7 (6/8) e 6/1. Todos os resultados da 1.ª rodada da chave feminina Ashley Harkleroad (EUA) venceu Yuan Meng (CHI) por 6/3 e 6/0 Anna-Lena Groenefeld (ALE) venceu Sandra Zahlavova (RCH) por 6/4 e 6/1 Patty Schnyder (SUI) venceu Madison Brengle (EUA) por 6/3 e 6/4 Lourdes Dominguez (ESP) venceu Ahsha Rolle (EUA) por 6/3 e 6/4 Tamira Paszek (AUS) venceu Severine Bremond (FRA) por 6/1 e 6/4 Daniela Hantuchova (SLO) venceu Alize Cornet (FRA) por 6/4 e 6/1 Vera Zvonareva (RUS) venceu Tzipi Obziler (ISR) por 6-3 e 6/4 Li Na (CHI) venceu Elena Bovina (RUS) por 6/4 e 6/3 Dinara Safina (RUS) venceu Ekaterina Bychkova (RUS) por 7-6 (7/5) e 6/1 Youlia Fedossova (FRA) venceu Catalina Castaño (COL) por 7/5 e 6/4 Emilie Loit (FRA) venceu Aravane Rezai (FRA) por 6/3, 4/6 e 6/3 Peng Shuai (CHI) venceu Andreja Klepac (SLO) por 6/3, 4/6 e 6/1 Resultados da 2.ª rodada da chave feminina Svetlana Kuznetsova (RUS) venceu Monique Adamczak (AUS) por 6/2 e 6/1 Jelena Jankovic (SER) venceu Virginia Pascual (ESP) 6/2 e 6/2 Victoria Azarenka (BEL) venceu Marion Bartoli (FRA) por 6/0 e 7/5 Nadia Petrova (RUS) venceu Gisela Dulko( ARG) por 6/1 e 6/2 Maria Kirilenko (RUS) venceu Julia Vakulenko (UCR) por 4/6, 6/3 e 6/4 Lucie Safarova (RCH) venceu Francesca Schiavone (ITA) por 6/3 e 6/3 Shahar Peer (ISR) venceu Meilen Tu (EUA) por 6/3 e 6/0 Maria Camerin (ITA) venceu Elena Vesnina (RUS) por 4/6, 6/3 e 8/6 Serena Williams (EUA) venceu Anne Kremer (LUX) por 7-6 (7/4) e 6/2 Elena Dementieva (RUS) venceu Martina Muller (ALE) por 7/5, 3/6 e 6/0 Anastasiya Yakimova (BEL) venceu Ai Sugiyama (JAP) por 6/2, 2/6 e 10/8 Tatiana Golovin (FRA) venceu Zuzana Ondraskova (RCH) por 6/2 e 6/0 Katarina Srebotnik (SLO) venceu Iveta Benesova (RCH) por 7/6 (7/0), 6/7 (8/6) e 6/1