Mauresmo sofre, mas derrota Kuznetsova em New Haven

A francesa Amelie Mauresmo, ex-número 1 do mundo, sofreu para vencer a russa Svetlana Kuznetsova e alcançar a semifinal do Torneio de New Haven, nesta quinta-feira. Após 2h36 de confronto, Mauresmo venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (11/9), 2/6 e 6/3.

Em um início equilibrado, Mauresmo saiu na frente ao faturar o primeiro set no tie break, depois que cada tenista obteve uma quebra de saque. Na sequência, a russa, número seis do mundo, encostou no placar e deixou tudo igual ao vencer a segunda parcial.

No terceiro e decisivo set, a francesa chegou a perder o saque no início, mas devolveu a quebra, passou à frente e fechou a partida, garantindo vaga na semifinal. Agora, Mauresmo vai enfrentar a russa Elena Vesnina, que bateu a compatriota Anna Chakvetadze, por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5.

A outra semifinal terá a dinamarquesa Caroline Wozniacki, número 8 do mundo, e a italiana Flavia Pennetta. Para avançar na competição, Wozniacki superou a francesa Virginie Razzano, por 6/4 e 6/3, em 1h21min de confronto.

Pennetta, 10ª colocada do ranking da WTA, teve tarefa mais fácil. Ela despachou a eslovaca Magdalena Rybarikova com duplo 6/2, após 1h06min de jogo, com quatro quebras de saque.