Mauresmo tem estréia tranqüila e avança em Wimbledon

Mesmo em má fase, Amelie Mauresmo começou com facilidade sua caminhada para o bicampeonato de Wimbledon. Nesta terça-feira a tenista francesa bateu a norte-americana Jamea Jackson por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Quarta colocada do ranking da WTA, Mauresmo se impôs desde o início e chegou a abrir 5 a 0 no primeiro set contra Jackson, 158.ª do mundo. A norte-americana equilibrou a disputa na série seguinte, mas uma quebra no início definiu a partida. Na segunda fase do torneio - único Grand Slam disputado na grama - Mauresmo enfrentará a vencedora do duelo entre sua compatriota Virginie Razzano e a austríaca Yvonne Meusburger. Outros resultados desta terça em Wimbledon: Alona Bondarenko (UCR) venceu Jill Craybas (EUA) por 6/1 e 6/2 Elena Likhovtseva (RUS) venceu Maria Elena Camerin (ITA) por 3/6, 6/1 e 7/5 Katie O´Brien (ING) venceu Sandra Kloesel (ALE) por 6/3 e 7/5 Katarina Srebotnik (ESL) venceu Elena Baltacha (ING) por 7/6 (7/4), 3/6 e 6/2 Daniela Hantuchova (RCH) venceu Anastasia Pavlyechenkova (RUS) por 6/0 e 6/1 Milagros Sequera (VEN) venceu Julia Schruff (ALE) por 6/3 e 6/2 Nika Ozegovic (CRO) venceu Anna-Lena Groenefeld (ALE) por 6/3 e 6/2 *Atualizado às 10h56