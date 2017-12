Mauresmo vai à semifinal em New Haven A francesa Amelie Mauresmo garantiu nesta quinta-feira sua vaga nas semifinais do Torneio de New Haven ao derrotar a alemã Anna-Lena Groenefeld por dois sets a zero. Cabeça-de-chave número 2, Mauresmo venceu com parciais de 6/3 e 6/2. Outra que avançou foi a norte-americana Lindsay Davenport. Ela venceu a eslovaca Daniela Hantuchova também em dois sets, parciais de 6/2 e 7/6 (5). A surpresa da rodada foi a derrota da russa Elena Dementieva para a espanhola Anabel Medina Garrigues por dois sets a zero, parciais de 6/4 e 6/3. A russa Anna Chakvetadze eliminou a chinesa Jie Zheng num duplo 6-4.