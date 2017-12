Mauresmo vai às quartas-de-final em Roma A tenista francesa Amelie Mauresmo confirmou o favoritismo e garantiu nesta quinta-feira a sua vaga nas quartas-de-final do Torneio Roma, que distribui US$ 1,3 milhão em prêmios. Cabeça-de-chave número 2 da disputa, ela ganhou da espanhola Conchita Martinez por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. A próxima adversária de Mauresmo está definida. Será a italiana Silvia Farina Elia, que eliminou nesta quinta-feira a russa Maria Sharapova por 7/6 (7/3) e 6/0. Outros dois jogos das quartas-de-final já estão certos: a russa Vera Zvonareva enfrenta a italiana Francesca Schiavone e a israelense Anna Smashnova encara a norte-americana Jennifer Capriati. A última classificada para as quartas-de-final sai ainda nesta quinta-feira, do jogo entre Dally Randriantefy e Serena Williams, tenista que é a cabeça-de-chave número 1 do torneio. A vencedora desse confronto irá enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova.