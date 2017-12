Mauresmo vence duelo francês e é campeã A francesa Amelie Mauresmo realizou o sonho de se tornar a primeira tenista de seu país a ser campeã do Masters Feminino de Tênis, o WTA Championships, torneio anual que reúne as 8 melhores da temporada e distribui US$ 3 milhões em prêmios. Na final, na madrugada deste domingo, ela venceu o duelo francês com Mary Pierce por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/3) e 6/4, e saiu de Los Angeles com o título. Aos 26 anos, Mauresmo conseguiu, com a vitória em Los Angeles, um prêmio de US$ 1 milhão, além dos 485 pontos que colocam a tenista no terceiro lugar do ranking mundial. Ela já soma 20 títulos na carreira, sendo 4 nesta temporada. A tenista francesa, que disputou a segunda final de um Masters - a primeira foi em 2003, quando perdeu para a belga Kim Clijsters -, também se torna a 15ª campeã dos Campeonatos Sony Ericsson do circuito da WTA. A americana Martina Navratilova ocupa o primeiro lugar, com oito títulos, seguida pela alemã Steffi Graf, que conseguiu cinco, e pela americana Chris Evert, com quatro, enquanto a argentina Gabriela Sabatini foi a única latino-americana a vencer este torneio. Mauresmo trabalhou muito para superar Pierce, que, na primeira fase de "round robin" (todos contra todos), tinha vencido sua compatriota. Como na partida anterior, durante a final tudo teve de ser decidido no terceiro set. A igualdade entre as duas tenistas francesas ficou evidente desde o primeiro set, durante o qual as francesas mantiveram o serviço até o 12º game, quando Pierce conseguiu quebrar o saque de Mauresmo para ganhar o set. O segundo set começou melhor para Mauresmo, que recuperou sua consistência no saque, com uma vantagem parcial de 4 a 1. Mas mais uma vez, Pierce se recuperou para também voltar a jogar seu tênis agressivo e potente com golpes cruzados e deixadas, que permitiram à tenista empatar em 4 a 4. Mauresmo conseguiu quebrar a seqüência de Pierce para fazer 5 a 4, mas não aproveitou as chances de fechar e foi ao tie-break, que também começou brilhante com parcial de 4 a 1, e, embora tenha permitido um 4 a 3, no final venceu o set. O terceiro e decisivo set foi muito parecido com o primeiro, e as duas tenistas ficaram empatadas em 4 a 4, até que no nono game surgiu a reviravolta de Mauresmo e vários erros não-forçados de Pierce para obter a vantagem de 5 a 4. Mas, de novo, Mauresmo aumentou o dramatismo da partida e, com seu saque, deixou que Pierce disparasse no marcador. E, quando se pensava que Mauresmo perderia, a francesa fez cinco aces consecutivos para ficar com o título de campeã do Masters. "É um grande momento, cheio de felicidade porque não podia ter melhor final de temporada que ter ganhado este título", disse Mauresmo, que tinha chegado a Los Angeles com outra vitória, no torneio anterior disputado na Filadélfia. Pierce, apesar da derrota, mostrou ser a tenista mais em forma na reta final da competição do circuito da WTA, conseguindo aos 30 anos o grande sonho de estar na final do Masters e ter grande chance de vencê-lo, depois de ganhar na semifinal da americana Lindsay Davenport, a número um do mundo. A tenista veterana, além de conseguir um prêmio em dinheiro de US$ 500.000 por ser finalista, também obteve 340 pontos para a classificação mundial e, com isso, ficará em quarto lugar - sua melhor colocação desde 9 de julho de 2000.