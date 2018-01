Mauresmo vence e vai à semifinal A tenista francesa Amelie Mauresmo garantiu sua vaga nas semifinais do US Open, ao derrotar nesta quarta-feira a norte-americana Jennifer Capriati por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/6 (7-5) e 6/3, em 2h18. Na semifinal, Mauresmo vai enfrentar a vencedora do confronto entre Venus Williams e Monica Seles.