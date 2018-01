Mauresmo volta a ser número 2 da lista A tenista norte-americano Lindsay Davenport segue na liderança do ranking mundial da WTA. Na lista publicada nesta segunda-feira, a número 1 do mundo aparece com 4.965 pontos contra 4.524 da francesa Amelie Mauresmo, que recuperou a segunda posição com o vice-campeonato do Torneio da França. Em terceiro está a também norte-americana Serena Williams (4.389). A brasileira melhor colocada é Maria Fernanda Alves, na 173ª posição. Confira o ranking mundial da WTA: 1) Lindsay Davenport (USA) - 4.965 pontos 2) Amélie Mauresmo (FRA) - 4.524 pontos 3) Serena Williams (USA) - 4.389 pontos 4) Maria Sharapova (RUS) - 4.332 pontos 5) Svetlana Kuznetsova (RUS) - 3.745 pontos 6) Anastasia Myskina (RUS) - 3.738 pontos 7) Elena Dementieva (RUS) - 3.665 pontos 8) Venus Williams (USA) - 2.391 pontos 9) Jennifer Capriati (USA) - 2.359 pontos 10) Alicia Molik (AUS) - 2.343 pontos 173) María Fernanda Alves (BRA) - 192 pontos