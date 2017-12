Mauresmo x Sharapova nas semi nos EUA As tenistas Amelie Mauresmo (francesa) e Maria Sharapova (russa) se enfrentarão nas semifinais do torneio da Filadélfia, nos Estados Unidos. As duas se classificaram após vencerem seus jogos na madrugada deste sábado. Sharapova teve um pouco de trabalho para vencer a australiana Alicia Molik. Perdeu o primeiro set por 3-6, mas se recuperou e ganhou os dois seguintes por 6-1 e 6-3. Já Mauresmo eliminou a americana Venus Williams por 7-5, 5-7 e 6-1. A outra semifinal será entre as russas Vera Zvonareva e Nadia Petrova, que eliminaram, respectivamente, Jennifer Capriati (6-1 e 6-0) e Anastasia Myskina (6-3, 4-6 e 6-4).