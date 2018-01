Max Mirnyi ganha título em Roterdã O tenista bielorusso Max Mirnyi sagrou-se campeão do Torneio de Roterdã ao vencer neste domingo o holandês Raemon Sluiter por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4. A competição distribuiu cerca de US$ 800 mil em prêmios e contou pontos para o ranking da ATP.