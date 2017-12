Max Mirnyi será o adversário de Guga Depois de passar pelo dinamarquês Kristian Pless por 3 sets a 0, Gustavo Kuerten não escondia sua satisfação por ter conquistado uma vaga na terceira rodada do US Open, com uma melhora gradativa em seu desempenho. Na próxima rodada, vai precisar estar ainda mais confiante, pois irá desafiar o bielo-russo Max Mirnyi, número 44 do ranking mundial e um dos poucos jogadores que derrotou o brasileiro na temporada de 2001. Mirnyi se classificou derrotando Guillermo Cañas por 3 sets a 1. O jogo será domingo, em horário ainda a ser anunciado pela organização. "Acho que joguei muito bem concentrado o tempo todo da partida", disse Guga. "E isso foi muito importante, pois a quadra estava bem barulhenta, com aviões passando, gente andando de um lado para o outro, mas quando estou ligado no jogo, pode até cair um pára-quedas que nem vou notar." Este nível de concentração foi importante para Guga encontrar o seu bom jogo e ganhar confiança para a próxima rodada. "Já sei como o Mirnyi virá para a partida", antecipou o brasileiro. "Vai sacar e correr para a rede o tempo todo."