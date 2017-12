Mayer e Monfils decidem Torneio de Sopot Em jogo atrasado por duas horas devido à chuva, o tenista alemão Floria Mayer venceu neste sábado o argentino Guillermo Coria e avançou à final do Torneio de Sopot, na Polônia. Mayer fez 2 sets a 1 no rival, com parciais de 6/4, 5/7 e 6/3. Na final, marcada para este domingo, o alemão vai enfrentar o francês Gael Monfils, que passou pelo italiano Potito Starace en três sets: 3/6, 7/5 e 6/4.