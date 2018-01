McEnroe admite: tomou esteróides seis anos O assunto do tênis é doping. E um dos maiores ídolos de todos os tempos admitiu que jogou boa parte da carreira dopado. O norte-americano John McEnroe disse ter tomado esteróides sem saber, segundo o jornal The Daily Telegraph, de Sydney. Durante seis anos não me dei conta de que estavam me dando esteróides, daqueles que se dá legalmente aos cavalos, até perceberem que eram fortes demais, mesmo para os animais?, declarou McEnroe, de 43 anos, sem no entanto dizer quem lhe receitou a medicação veterinária.