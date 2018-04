Médico afirma que Nadal tem plenas condições de competir

Ángel Ruíz Cotorro, médico da Federação Espanhola de Tênis e do tenista Rafael Nadal, afirmou em comunicado que o jogador tem plenas condições de competir profissionalmente e não acha que a lesão no pé esquerdo será um inconveniente para sua carreira. "No momento atual e com base nos exames de rotina feitos ultimamente, acho que Rafael está em perfeitas condições para continuar profissionalmente no mais alto nível, e a lesão não atrapalhará em absoluto", disse Cotorro sobre a situação do atleta, cujo futuro foi questionado quarta por conta da lesão. "O problema começou em 2004, mais precisamente em abril. Era uma fratura de sobrecarga no pé esquerdo. Uma vez curada a lesão, iniciamos uma programação médica e física específica de prevenção, junto com seu preparador, Joan Forcades, e fisioterapeuta, Rafael Maymo", diz a nota. "Durante estes três anos, Rafael conseguiu desenvolver sua carreira profissional da melhor forma possível, com 23 títulos", afirmou o médico.