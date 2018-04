Médico veta Guga na Copa Davis Agora foi a vez do médico de Gustavo Kuerten, Marcos Contreras, confirmar a não participação do tenista na Copa Davis, no confronto diante da República Checa de 8 a 10 de fevereiro, em Ostrava, pela primeira rodada do Grupo Mundial. Em Florianópolis, depois de examinar Guga e analisar o resultado de uma ressonância magnética, revelou que seria desaconselhável ao jogador disputar partidas em melhor de cinco sets numa superfície rápida - dura - o que poderia agravar seu problema na virilha. O médico, que atende ao tenista deste 1997, voltou a falar que Guga não tem pubialgia e sim uma lesão no quadril. Revela ainda que o tratamento clínico, fisioterapia, é, por ora, a melhor opção, mas deixou claro a possibilidade de recorrer a uma cirurgia no futuro, caso a recuperação de Guga não seja dentro do esperado. Para Contreras, o ideal seria Guga voltar às quadras numa superfície lenta, como o saibro, em que o atrito não é tão grande e colocaria em grande risco sua recuperação. Assim, a volta do tenista ao circuito profissional deverá ser mesmo no ATP Tour de Buenos Aires, ou mesmo o de Acapulco, ambos na segunda quinzena de fevereiro. Mesmo assim, a Confederação Brasileira de Tênis (CBT) vai preferir esperar até o dia 30 - data limite - para anunciar a equipe brasileira. Segundo o presidente da entidade, Nelson Nastás, não há necessidade de o Brasil inscrever seus jogadores antes disso. Também o técnico do time brasileiro, Ricardo Acioly, está na Austrália e só quando voltar irá fazer sua convocação.