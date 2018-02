Médicos seguem os passos de Guga O desempenho de Guga está sendo acompanhado com interesse por médicos brasileiros. O tenista passou por um delicada operação para retirada de um pequeno ressalto na articulação do quadril, em fevereiro de 2002, nos Estados Unidos, e perdeu a condição de número 1 do mundo ? atualmente, aos 27 anos, é o 30º do ranking. Em 2003 e 2004, o brasileiro não passou das oitavas-de-final no maior torneio disputado em piso de saibro, em Paris, no qual foi campeão em 1997, 2000 e 2001. Este ano o tenista chegou para jogar sem muita expectativa, depois de reclamar de dores no local da operação e passar cerca de 20 dias fazendo fisioterapia em Barcelona. E agora, depois de eliminar o número do mundo 1 do mundo, o suíço Roger Federer, está entre os oito finalistas do torneio que reúne 128 jogadores na chave masculina. ?Não consegui entender muito bem. Mas estou contente. Acho que o fator ambiente está ajudando. Seu problema não é incapacitante, tanto que ele nem manca. Certamente o caso dele deve passar para a literatura médica?, disse o médico Marco Amatuzzi, professor titular de Ortopedia da USP e chefe do grupo de Medicina Esportiva da universidade. ?O ambiente deve mesmo estar motivando seu desempenho?, concorda o médico Rogério Teixeira da Silva, coordenador do Comitê para a América do Sul da Society for Tennis Medicine and Science e do Centro de Traumato-Ortopedia do Esporte, da Unifesp. ?Mas não me surpreenderei se for campeão em Roland Garros?, afirma. ?Ele continua com a lesão, mas está superando a dor e também mudou sua forma de jogar. É um problema crônico. Essa lesão interna no quadril tem fases de melhora e piora, que ele deve estar conseguindo vencer com estimulantes centrais. Além disso, faz exercícios de amplitude articular com a fisioterapeuta Mariângela Lima. Só isso.?