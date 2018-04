Medina Garrigues vence na estreia no Torneio de Hobart A espanhola Anabel Medina Garrigues confirmou o seu favoritismo e estreou com vitória no Torneio de Hobart neste domingo. Cabeça de chave número 1, ela derrotou a checa Iveta Benesova, que foi vice-campeã do torneio em 2009, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, em 1 hora e 21 minutos.