Melhor do mundo, Federer cai na primeira decisão do ano O melhor do mundo caiu em sua primeira decisão na temporada. Na final de um torneio exibição em Melbourne, o tenista suíço Roger Federer não conseguiu acompanhar o ritmo do norte-americano Andy Roddick, sexto do ranking mundial, e foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 6/3. Foi a primeira vitória de Roddick sobre Federer desde 2003. No entanto, o triunfo não entrará nas estatísticas da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), já que o torneio em Melbourne não é oficial. Desta forma, o suíço continua com uma ampla vantagem nos confrontos: 12 vitórias e apenas uma derrota. Federer, que na próxima semana tentará conquistar o seu 10.º título de Grand Slam, na disputa do Aberto da Austrália, contou que um dos motivos para a sua derrota foi o vento. "É muito difícil jogar nessas condições. Não queria perder meu ritmo, mas fui obrigado a alterar a minha forma de jogar. Tive de ir à rede e assim fica difícil." Na disputa do terceiro lugar, o escocês Andy Murray passou pelo russo Marat Safin por 2 a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2. Campeões pelo mundo Na final espanhola do ATP de Auckland, na Nova Zelândia, David Ferrer levou a melhor sobre Tommy Robredo. Ele faturou o seu primeiro título fora do saibro ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. O torneio é disputado em quadra rápida. Já na decisão do Torneio de Sydney, que distribui US$ 436 mil em prêmios, o norte-americano James Blake precisou de três sets para derrotar o espanhol Carlos Moya, com parciais de 6/3, 5/7 e 6/1. Ambos os tenistas voltam a se enfrentar na primeira rodada do Aberto da Austrália. Júlio Silva cai no qualifying O brasileiro Júlio Silva caiu neste sábado na última rodada do classificatório para o Aberto da Austrália, ao ser derrotado pelo norte-americano Alex Kuznetsov por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Desta forma, o Brasil não terá nenhum representante no Grand Slam.