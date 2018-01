Meligeni anuncia a 1ª Copa Fino de Tênis Durante toda a carreira, Fernando Meligeni sempre foi mais de boas ações do que só palavras. E agora cumpriu a promessa feita na sua despedida, depois do ouro conquistado no Pan de São Domingos: vai promover um torneio, com características interessantes, para a formação de novos jogadores. Será a Copa Fino, a ser disputada de 1 a 6 de dezembro nas quadras da Unisys Arena, em São Paulo. O campeonato é para tenistas de 10 a 18 anos, mas terá muito mais do que trocas de bola. A idéia de Meligeni, que é conhecido como Fininho, é também de trocar informações com estes jovens talentos e transmitir um pouco de sua experiência de anos no circuito internacional. Por isso, os campeões de 16 a 18 anos, próximos da transição para o profissionalismo, ganharão uma semana de treinos de pré-temporada com Meligeni, além é claro de troféus. Os outros participantes ainda terão formas diferentes de crescer no jogo. Diariamente serão dadas palestras, alguns bate-papos com jogadores, técnicos e até mesmo com os sempre ansiosos pais. Haverá também uma rodada beneficente, em que todos os participantes terão de fazer doações para uma instituição de caridade. "Queria um torneio que realmente pudesse ajudar essa galera que está jogando", disse Meligeni, que ainda vai premiar o tenista de maior garra e raça com o troféu "Fernando Meligeni".