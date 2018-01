Meligeni anuncia equipe na segunda Fernando Meligeni, o novo capitão do Brasil na Copa Davis, vai anunciar segunda-feira a equipe para o confronto com a Colômbia, de 4 a 6 de março, em Bogotá, pela terceira divisão do torneio. Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá são nomes garantidos. Falta apenas definir o 4º tenista do grupo. Além de confirmar os jogadores da equipe, Meligeni vai anunciar, em entrevista coletiva em São Paulo, os nomes do assistente-técnico, do preparador físico e do fisioterapeuta que vão trabalhar com ele. Depois do boicote no ano passado, em represália à antiga direção da CBT, os principais tenistas do País estão de volta à equipe da Davis - a ausência deles custou o rebaixamento para a terceira divisão. A única exceção é Gustavo Kuerten, que continua fora do grupo pois ainda se recupera da cirurgia no quadril realizada em setembro de 2004.