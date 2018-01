Meligeni anuncia o fim da carreira Depois de 13 anos no circuito profissional, o tenista Fernando Meligeni anunciou nesta quinta-feira o fim da carreira. Em entrevista coletiva hoje em São Paulo, Meligeni disse que vai parar logo depois dos Jogos Pan-Americanos, que serão disputados em Santo Domingo, na República Dominicana, em agosto. Meligeni disse que ainda quer sentir o gosto de representar o Brasil em uma competição antes de se aposentar definitivamente. "Vou disputar o Pan porque quero representar o meu país. Passei grandes momentos na Olimpíada e na Copa Davis e ainda tenho vontade de representar o Brasil", disse Meligeni. Com 32 anos, Fernando Meligeni encerra a carreira com três títulos de simples e sete de duplas. Meligeni teve bons momentos nos Jogos Olímpicos de Atlanta 1996 - quando terminou em 4º lugar - e no Torneio de Roland Garros de 1999, quando chegou às semifinais. O melhor momento de sua carreira, no entanto, aconteceu em 1999, quando chegou a ocupar - no dia 11 de otubro - a posição de número 25 do ranking da ATP. Ele terminou aquele ano em 29º. Na temporada 2003, a carreira entrou em declínio e não conseguiu vencer três partidas consecutivas. A queda no ranking - esteve abaixo dos 100 - não foi preponderante na decisão, segundo ele. ?Não foi a queda no ranking que acelerou a minha decisão. A questão é que, depois de tanto tempo no circuito, eu já não conseguia mais me manter focado nos objetivos?, explicou. ?Eu conseguia treinar como fazia aos 22 anos? Não! então, resolvi parar?, disse. Meligeni disse ainda que estava cansado da vida de treinos, viagens e a pressão pelos resultados. Nascido na Argentina no dia 12 de abril de 71, Meligeni chegou ao Brasil com três anos de idade, acompanhando a família e, apesar de voltar a viver em seu país de origem durante parte da adolescência, sempre se definiu como brasileiro. ?Meu pai, fotógrafo profissional, descobriu no Brasil um paraíso de imagens, personagens e cores e eu descobri o meu país?, disse.