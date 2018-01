Meligeni apresenta o Juliana Open Depois de encerrar a carreira, ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, Fernando Meligeni passa a se dedicar a outros projetos. O ex-tenista anunciou nesta quinta-feira seu apoio ao Juliana Open 2003, competição que será disputada entre os dias 19 e 21, em Araçatuba (SP), e reunirá mais de 300 atletas amadores e profissionais, de 10 a 34 anos, em 22 categorias. ?Precisamos investir na formação de novos talentos. Torneios como esse incentivam os jovens, principalmente os que entram na fase mais difícil da carreira, quando ingressam no profissional?, disse Meligeni, que fará um jogo-exibição, antes do Juliana Open. Desde que anunciou sua despedida das quadras, Meligeni se prepara para iniciar a carreira de empresário. ?Quero trabalhar com a garotada, com o apoio da iniciativa privada. Cada projeto que farei, farei bem feito?, disse Meligeni, que organizará a Copa Fino, para atletas de 10 a 18 anos, no final do ano. Meligeni também vai participar do Projeto Tênis Legal, que faz parte do Juliana Open, e cuja proposta é ensinar o esporte a crianças da região de Araçatuba, utilizando quadras itinerantes.