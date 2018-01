Meligeni assume condição de líder Mais experiente da equipe brasileira e sem Gustavo Kuerten para chamar a atenção, Fernando Meligeni assumiu definitivamente a condição de líder da equipe brasileira da Copa Davis, que de sexta-feira a domingo enfrenta a República Checa, pela primeira rodada do Grupo Mundial. Conhecido por sua garra na luta pelos pontos, tenta passar para os mais novos esta sua determinação e exige empenho de todos e suar a camisa do Brasil. "Acho que está todo mundo muito motivado", assegurou Meligeni. "Todos sabem das dificuldades deste confronto, mas com determinação, suor da camisa, acho que temos condições de surpreender os checos." Nos treinos, nas conversas, enfim, a todo momento, Meligeni assume sua liderança. Ora dá conselhos dentro de quadra, sugerindo a melhor jogada ou estratégia. Nos bate papos usa sua descontração e bom humor para falar da necessidade de lutar pelos resultados, o que pode ser decisivo para o Brasil sair de Ostrava com um bom resultado. "Acho que é importante sempre ter alguém explicando a estes novos jogadores (André Sá, Flávio Saretta e Alexandre Simoni) que é uma responsabilidade muito grande defender o Brasil", acentua Meligeni. "Todos têm talento, mas acima de tudo é preciso jogar com muito amor a camisa. São tenistas já experientes com participação em Grand Slam, mas Copa Davis é diferente."