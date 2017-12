Meligeni avança em Long Island O tenista brasileiro Fernando Meligeni derrotou o espanhol Alberto Martín por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/4 e 6/2, pela segunda rodada do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos. Essa competição distribui US$ 400 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada, que começa na próxima segunda-feira. Agora, Meligeni irá enfrentar nesta sexta-feira o francês Arnaud Clement, que eliminou o alemão David Prinosil por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).