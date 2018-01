Meligeni avança no torneio de Houston O tenista Fernando Meligeni venceu nesta quarta-feira, de virada, o norte-americano Vincent Spadea por 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-6 (8/6) e 6-3 e se classificou às quartas-de-final do torneio de Houston. O brasileiro volta à quadra na sexta-feira diante do norte-americano Andy Roddick, atual campeão do torneio, em busca de uma vaga na semifinal.