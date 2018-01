Meligeni busca o 2º ponto na Davis Começou há pouco em Florianópolis, a partida entre Fernando Meligeni e Lleyton Hewitt - o segundo jogo do confronto entre Brasil e Austrália pelas quartas-de-final da Copa Davis. Meligeni vai em busca do segundo ponto para o Brasil. Na abertura da rodada, hoje pela manhã, Gustavo Kuerten venceu Patrick Rafter, que abandonou a quadra no quarto set com dores no cotovelo direito, quando o brasileiro vencia por 2 a 1.