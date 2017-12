Meligeni cai dois postos no ranking O tenista brasileiro Fernando Meligeni caiu dois postos no ranking da corrida dos campeões, publicado nesta segunda-feira, em Montecarlo, e agora ocupa a 35ª colocação, com 42 pontos. O sueco Thomas Johansson permanece na liderança, com 237 pontos, seguido do russo Marat Safin e do checo Jiri Novak, ambos com 148. Confira a classificação da corrida dos campeões: 1) Thomas Johansson (SUE) - 237 pontos 2) Marat Safin (RUS) - 148 pontos 3) Jiri Novak (Rep. Checa) - 148 pontos 4) Nicolas Escude (FRA) - 112 pontos 5) Tim Henman (ING) - 112 pontos 6) Andy Roddick (EUA) - 111 pontos 7) Younes el Aynaoui - (MAR) - 109 pontos 8) Tommy Haas (ALE) - 108 pontos 9) Roger Federer (SUI) - 106 pontos 10) Davide Sanguinetti (ITA) - 94 pontos 35) Fernando Meligeni (BRA) - 42 pontos 68) Andre Sá Brasil (BRA) - 22 pontos 97) Flávio Saretta (BRA) - 11 pontos 107) Alexandre Simoni (BRA) - 9 pontos 133) Julio Silva (BRA) - 4 pontos 158) Daniel Marcos (BRA) - 2 pontos 158) Gustavo Kuerten (BRA) - 2 pontos