Meligeni cai e Saretta vence no Chile No embalo da Copa Davis, em que marcou o único ponto da equipe brasileira no confronto com a República Checa, em Ostrava, Flávio Saretta estreou com boa vitória no ATP Tour de Viña del Mar, no Chile, ao derrotar o costarriquenho Juan Antonio Marin por 6/4 e 6/2. Fernando Meligeni não teve a mesma sorte e foi derrotado pelo argentino David Nalbandian por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/1 e 6/1. Agora, Saretta vai enfrentar Nalbandian na quinta-feira, na luta por uma vaga nas quartas-de-final do torneio chileno. Em Ostrava, Saretta fez bonito ao derrotar o checo Jan Vacek na única vitória brasileira. Jogou com personalidade e, agora, nas quadras de saibro do Chile, voltou a mostrar suas qualidades para vencer na estréia. Além da derrota de Meligeni, em jogo decidido apenas no terceiro set, o gaúcho Daniel Melo caiu na estréia, ao perder para o francês Nicolas Coutelot por 6/4 e 6/4.