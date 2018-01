Meligeni confia ter um bom ano De volta às origens, Fernando Meligeni achou o ambiente ideal para reencontrar-se com a vitória. Depois de um começo de ano difícil, o ?portenho? Fininho estreou com bom resultado na Copa AT&T, ao derrotar o espanhol Albert Montanês, por 2 sets a 0, nesta terça-feira, com parciais convincentes de 6/4 e 6/1 e espera que isso seja um bom prenúncio. ?Só em Buenos Aires acho que começo a engrenar na temporada. Já estou parecendo um carro velho...demora para esquentar", disse o tenista de 32 anos. ?No ano passado também foi assim: consegui uma vitória aqui em Buenos Aires e depois cheguei a final de Acapulco, estou torcendo para acontecer o mesmo agora." Em Buenos Aires, Meligeni marcou sua primeira vitória depois de ter perdido nas primeiras rodadas do Aberto da Austrália e de Viña del Mar, e no início do ano tinha chegado às quartas-de-final do Aberto de São Paulo, no Parque Villa Lobos. ?O importante dessa vitória é que comecei a sentir novamente o prazer de jogar. Escorreguei na quadra, sofri e estava mesmo precisando sofrer um pouco mais para vencer jogos. Espero que este torneio seja o empurrão para um bom ano." Na próxima rodada, Meligeni terá pela frente um difícil desafio diante do vencedor da partida entre os argentinos Gaston Gaudio e Mariano Puerta. Em Buenos Aires, os tenistas da casa estão fazendo sucesso, com pelo menos seis argentinos já na segunda rodada: David Nalbandian, Franco Squillari, Mariano Zabaleta, Guillermo Coria, Gaston Gaudio ou Mariano Puerta, Agustin Calleri, Juan Inagcio Chela. Nos jogos da rodada desta terça-feira, Chella ganhou de Marcelo Charpentier por 2/6, 6/3 e 6/1, Luiz Horna de Eric Prodon por 6/3 e 6/2, Agustin Calleri de Nicolas Massu por 6/4, 2/6 e 6/4; Nicolas Lapentti de Andrea Gaudenzi por 6/4 e 6/1 e Felix Mantilla de Albert Potas por 6/3 e 6/1.