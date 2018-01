Meligeni convoca Guga para a Davis Gustavo Kuerten está de volta à equipe brasileira que disputa a Copa Davis. Guga foi convocado nesta sexta-feira pelo técnico Fernando Meligeni, ao lado de Ricardo Mello, Flávio Saretta e André Sá, para o confronto com as Antilhas Holandesas, de 15 a 17 de agosto, em Joinville. Guga tinha deixado a equipe brasileira da Davis no ano passado, em protesto contra a antiga administração da Confederação Brasileira de Tênis (CBT). Com isso, ele liderou um boicote dos principais tenistas do País e o Brasil acabou sendo rebaixado para a terceira divisão da competição. Agora, com a mudança no comando da entidade e recuperado da cirurgia no quadril, Guga está de volta à equipe. Os outros tenistas da equipe, como Ricardo Mello e Flávio Saretta, já tinham retornado na vitória sobre a Colômbia, em março, mas ele ainda não estava em forma. Nesta sexta-feira, durante a convocação da equipe, Meligeni leu uma mensagem enviada por Guga, que está treinando duro desde que foi eliminado em Roland Garros, no final de maio - não disputou nenhum torneio desde então. ?Estou muito feliz em voltar a jogar a Copa Davis e empolgado por poder representar o Brasil novamente, que sempre foi uma das grandes motivações da minha carreira. Vamos tentar reerguer o nosso tênis e passar para a segunda divisão é um primeiro passo. Vai ser muito bom conviver com a equipe novamente, que é uma coisa que senti muita falta nesse tempo em que fiquei fora?, disse Guga em sua mensagem. A equipe brasileira para enfrentar as Antilhas Holandesas, em busca de uma vaga na segunda divisão da Davis, terá ainda o juvenil Ricardo Hocevar, além do auxiliar-técnico Mauro Menezes e do fisioterapeuta Ricardo Takahashi. ?Continuamos com a mesma comissão e o grupo não mudou muito. Todo mundo voltou a jogar a Davis contra a Colômbia e Guga não estava lá por motivos óbvios (estava se recuperando da cirurgia). Por isso, o que queremos mostrar é que a Davis é importantíssima para todos nós e foi por isso que usamos a competição como protesto. Agora estamos de volta, desde a Colômbia, para essa escalada que é voltar ao Grupo Mundial, lugar onde a gente merece estar?, afirmou Meligeni.