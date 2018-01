Meligeni convoca time para Copa Davis O capitão Fernando Meligeni convocou nesta terça-feira a equipe brasileira para as partidas contra o Uruguai pelo Grupo II da Copa Davis, marcadas para o período de 23 a 25 de setembro, em Montevidéu. Meligeni chamou Gustavo Kuerten, Ricardo Mello, Flávio Saretta, André Sá e o juvenil Raony Carvalho. A equipe brasileira deverá viajar no próximo sábado para o Uruguai, com seis dias de antecedência. A idéia de Meligeni é iniciar os treinamentos no domingo e definir o mais rápido possível a escalação dos que vão fazer os jogos de simples, além da formação da dupla. O Brasil precisa vencer para garantir sua classificação para o Grupo I da Zona Americana da Davis em 2006. A equipe brasileira, que caiu para a terceira divisão, iniciou a luta para voltar à elite do tênis mundial em março passado, ao eliminar a Colômbia em Bogotá. Quatro meses depois passou pelas Antilhas Holandesas em confronto realizado em Joinville, Santa Catarina. O time uruguaio também está definido pelo capitão José Luis Damiani. A equipe terá os tenistas Marcel Felder, Pablo Cuevas, Martin Vilarrubi e Federico Sansonetti. Os jogos serão disputados em piso de saibro.