Meligeni dá adeus a Roland Garros Num dia em que nada deu certo em seu jogo - suas bolas insistiam em não entrar - Fernando Meligeni disse adeus ao sonho de disputar este ano o torneio de Roland Garros, onde chegou às semifinais em 1999. Fininho caiu na primeira rodada do qualifying, ao perder por 2 a 0 (6/4 e 6/4) para o argentino Marcelo Charpentier. A rodada também não foi boa para outros três brasileiros que buscavam vaga na chave principal. Ricardo Mello desperdiçou cinco match points e perdeu para o sérvio Jankko Tisarevic por 4/6, 7/6 (7/1) e 6/4; Francisco Costa para o russo Igor Andreev por 6/4 e 7/6 (7/5); e Marcos Daniel para o alemão Alexander Vaske por 6/4, 3/6 e 6/4. A única vitória veio pela raquete de Alexandre Simoni, que passou pelo britânico Arvind Parmar por 6/1 e 6/1. O resultado de Meligeni foi triste. Não estava num bom dia e assim não conseguiu disputar o seu torneio preferido. Leva, no entando, as boas recordações de Roland Garros, especialmente do ano de 1999, quando alcançou as semifinais com vitórias sobre grandes nomes como Patrick Rafer, Alex Corretja, Felix Mantilla e Younnes El Aynaoui. A luta por uma vaga na chave principal continua para Alexandre Simoni, tenista que amargou uma fase difícil, mas fez, hoje, um bom jogo em Roland Garros diante de Parmar. Simoni volta a quadra amanhã para seu jogo de segunda rodada com o argentino Sérgio Roitman.