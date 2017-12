Meligeni dedicado aos novos talentos Fernando Meligeni não pára. Depois de encerrar a carreira de tenista profissional, investe pesado no trabalho de revelar talentos para o País. Ciente de que não terá ajuda da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), ele assumiu o papel de promotor para realizar a 2ª Copa Fino de Tênis, nesta semana, em São Paulo. "Não vou ficar à espera de que a CBT faça alguma coisa. Esta é uma idéia totalmente minha e desde que parei de jogar disse que iria investir na formação de novos jogadores. E é justamente o que estou fazendo", explicou Meligeni. A Copa Fino é um torneio diferente. É lógico que premia os campeões com troféus e dá até mesmo uma semana em Angra dos Reis, para uma pré-temporada com o próprio Fernando Meligeni. Mas o resultado imediato não é o mais importante. O que vale é a formação do jogador. "Na Copa Fino queremos o melhor para o jogador, o melhor para o pai e o melhor para o treinador", contou Meligeni. "O resultado de um jogo é importante, mas o que realmente vale é ajudar a garotada, e também toda sua família. Estou muito feliz, e até falei com minha mãe que me sinto como se estivesse voltando a ter 15 anos." Por estas peculiaridades, a Copa Fino, em seu segundo ano, já se tornou um dos maiores torneios da modalidade no País. Teve um total de 651 inscritos, de 9 a 18 anos, no masculino e feminino. "Está difícil de promover, pois o evento cresceu bastante", admitiu Meligeni. Embora muito satisfeito com os resultados, Meligeni gostaria que a CBT tomasse um novo rumo e se pudesse criar no País um centro de excelência. "Um lugar para que todos pudessem treinar, com os mais experientes ajudando os mais novos e que servisse para formar novos jogadores", disse o ex-tenista. "Temos uma geração muito boa de 13, 14 anos, mas quando alcançam dos 15 aos 18 precisam mais do que apenas bater bem na bola. É importante que tenham tática, saibam onde e como colocar a bolinha do outro lado." Bagunça - Enquanto isso, Meligeni espera que a crise da CBT acabe ainda neste ano. "A única coisa que falo dessa bagunça toda é que precisamos ter uma eleição", revelou. Com novo comando na entidade, ele espera que os melhores jogadores do Brasil voltem a disputar a Copa Davis. E, apesar de não se candidatar ao cargo, Meligeni já é apontado como um dos mais fortes nomes para ser o novo capitão da equipe brasileira na Davis.