Meligeni derrota Spadea em Acapulco O tenista brasileiro Fernando Meligeni pegou carona na boa vitória de André Sá, em San Jose, e também venceu, nesta terça-feira. Jogando em Acapulco, no México, derrotou o norte-americano Vincent Spadea por 6/2 e 7/5. Na próxima rodada, Meligeni vai enfrentar o vencedor do confronto entre David Nalbandian x Nicolas Coutelot. Nos Emirados Árabes, o espanhol Juan Carlos Ferrero, defensor do título, só precisou jogar um set para passar à segunda rodada do Torneio de Dubai. Depois de perder a primeira série por 5/7, o checo Bodan Ulirach abandonou o jogo por causa de uma tendinite no pulso. Com bem mais sorte do que o compatriota, o sueco Thomas Johansson passou por fáceis 6/3 e 6/0 pelo espanhol Albert Costa. Mas nada pode se comparar à vitória do inglês Tim Henmann, que despachou Omar Bahrouzyan, dos Emirados, por 6/1 e 6/0 em apenas 42 minutos de jogo.