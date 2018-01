Meligeni desiste de ir a Montecarlo Depois de anunciar sua desistência do Torneio de Casablanca, no Marrocos, o tenista Fernando Meligeni informou que não vai competir no Masters de Montecarlo, em Mônaco, de 16 a 22 de abril. Com uma infecção intestinal aguda, o atleta foi avaliado por médicos, que recomendaram repouso. "Seria arriscado ir para o Marrocos. Como não vou poder treinar e estarei um pouco debilitado, ir para Montecarlo também não seria legal. Então, vou me preparar para Atlanta."