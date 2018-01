Meligeni desiste de jogar na Davis Titular da equipe brasileira da Copa Davis desde 1993, Fernando Meligeni abriu mão de disputar o próximo confronto do Brasil pelo Grupo Mundial, de 7 a 9 de fevereiro, diante da Suécia, em Helsinborg. Sem sentir-se a vontade em uma quadra de carpete, como a que será usada nos jogos contra os suecos, o veterano tenista preferiu dar seu lugar aos mais novos, que podem conseguir melhores resultados em superfícies rápidas. Mas ele garantiu que não se trata de uma despedida e que poderá estar em outras convocações. "Seria uma mentira dizer que sei e gosto de jogar em uma quadra de carpete", disse Meligeni, ao abdicar de sua condição de titular do Brasil. "Acho que o Pardal (o técnico Ricardo Acioly) poderá usar os jogadores mais novos, como o André Sá e o (Flávio) Saretta, que ao lado do Guga formam um belo time para uma quadra rápida." Meligeni, de 31 anos, admitiu ainda que nem seguirá com a equipe para a Suécia. "Vou ficar vendo pela televisão", contou. Ele também acha que esta sua decisão será importante para colaborar com o time brasileiro. A convocação oficial do Brasil ainda não foi anunciada pelo técnico e capitão Ricardo Acioly. A saída de Meligeni abre uma vaga que deverá ir para Ricardo Mello. Os outros integrantes são Gustavo Kuerten, André Sá e Flávio Saretta. A equipe da Suécia ainda está longe de ser confirmada. Afinal, alguns de seus principais jogadores têm problemas de contusão, como é o caso de Thomas Johansson, que sequer irá defender o título do Aberto da Austrália, conquistado ano passado. Outro provável titular, Thomas Enqvist, também está se recuperando de uma contusão.