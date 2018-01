Meligeni deve anunciar fim da carreira O tenista brasileiro Fernando Meligeni, de 32 anos, marcou uma entrevista para quinta-feira, quando vai confirmar se realmente desistiu da carreira de jogador profissional. Meligeni comentou com amigos que estava pensando em parar de jogar, depois de perder na primeira rodada do qualifying de Roland Garros deste ano. A conversa chegou à TV Globo, que anunciou sua aposentadoria no domingo, no "Fantástico", e repetiu hoje de manhã no "Bom dia Brasil". O mais provável é que o tenista deve parar mesmo, mas no fim temporada. Ele tem um ranking razoável (112º do mundo), que pode lhe proporcionar a entrada em torneios importantes. Hoje, os organizadores do challenger de Campos do Jordão, marcado para julho, foram pegos de surpresa com a anúncio da TV Globo e também buscavam informações. O tenista, por meio de sua assessoria, disse que vai manter segredo até quinta-feira. Meligeni é profissional desde 1990 e sua melhor temporada foi a de 1999, quando chegou às semifinais de Roland Garros. Em outubro do mesmo ano chegou 25º lugar no ranking mundial. Jogador canhoto nascido na Argentina, mas que optou por se naturalizar brasileiro, o tenista ficou marcado pela garra com que disputa os pontos, com pulos acrobáticos para alcançar bolas difíceis em quadra de saibro. Por causa de seu biotipo esguio (1,80 m e 64 kg), ficou conhecido nas quadras como "Fininho". Fernando Ariel Meligeni conquistou três títulos de nível ATP na carreira: em 1995, em Bastad, na Suécia; em 1996, em Pinehurst, nos Estados Unidos, e em 1998, em Praga, na República Checa. O tenista comanda um programa semanal de esportes de ação no Canal MTV (MTV Sports).