Meligeni disputa o título em Acapulco Fernando Meligeni irá disputar neste domingo o título do Torneio de Acapulco, que distribui US$ 725 mil em prêmios, contra o espanhol Carlos Moyá. Na semifinal, o tenista brasileiro venceu com facilidade o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e /64. Já o seu adversário na decisão teve um pouco mais de trabalho para derrotar o também espanhol Carlos Montanes por 7/6 (7/2) e 6/4. Meligeni vem fazendo uma campanha excelente até agora no torneio mexicano. Primeiro, venceu o norte-americano Vince Spadea, depois passou pelo francês Nicolas Coutelot e, nas quartas-de-final, eliminou o espanhol David Sanchez. Contra Moyá, o brasileiro busca conquistar o quarto título de sua carreira.