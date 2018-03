Meligeni disputa torneios na Europa O tenista já está na Europa para disputar mais uma série de torneios em piso de saibro. O primeiro desafio será na Suíça, no Torneio de Gstaad, que começa nesta segunda-feira. A competição de 2001 teve como vencedor o checo Jiri Novak. Depois, Meligeni embarca para a Alemanha, onde joga em Stuttgart. E finaliza essa minitemporada européia em Kitzbuhel, na Áustria. Meligeni é o tenista brasileiro melhor colocado na temporada, tendo terminado a semana em 55º lugar na Corrida dos Campeões e em 60º lugar no ranking. Entre os seus melhores resultados no ano estão o vice-campeonato em Acapulco e as semifinais em Estoril.