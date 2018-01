Meligeni é derrotado na estréia O tenista brasileiro Fernando Meligeni não passou da primeira rodada no Torneio de Hamburgo. Na manhã desta terça-feira, o brasileiro foi derrotado pelo espanhol David Sanchez por dois sets a zero. As parciais foram de 6/2 e 6/2. Meligeni havia conseguido a vaga na chave principal depois da desistência do norte-americano Andre Agassi. A rodada desta terça-feira tevbe ainda os seguintes resultados: o norte-americano Andy Roddick venceu seu compatriota Todd Martin em dois sets: 7/6 (7-4) e 6/2. O argentino Mariano Zabaleta venceu o francês Arnaud Clément em duplo 6/4 e o romeno Adrian Voinea derrotou o hungaro Attila Savolt por 7/5 e 7/5.