Meligeni é eliminado e Simoni avança O brasileiro Fernando Meligeni jogou mal e foi eliminado na estréia do Aberto da Austrália, na madrugada desta terça-feira, pelo suíço Michel Kratochvil por 3 a 0, parciais de 6/4, 6/1 e 6/2. Já Alexandre Simoni mostrou muita raça e venceu o checo Ota Fukarek por 3 a 2, com parciais de 4/6, 7/5, 6/2, 6/7 (3/7) e 7/5. A partida durou mais de quatro horas. Com a vitória, Simoni enfrentará na próxima fase o romeno Andrei Pavel, que derrotou o argentino Franco Squillari por 3 a 1. Na madrugada desta quarta-feira, André Sá estreia contra o americano Todd Martin e Flavio Saretta pega o francês Arnaud Clement. Outros resultados desta terça-feira: Marcelo Rios (CHI) 3 x 1 Jaymon Crabb (AUS) Roger Federer (SUI) 3 x 0 Michael Chang (EUA) Pete Sampras (EUA) 3 x 0 Jarkko Nieminen (FIN) Wayne Ferreira (RSA) 3 x 0 Jan-Michael Gambill (EUA) David Nalbandian (ARG) 3 x 1 Daniel Vacek (RCH) Rainer Schuettler (ALE) 3 x 2 Paul-Henri Mathieu (FRA) Jean-Francois Bachelot (FRA) 3 x 0 Stefano Galvani (ITA) Xavier Malisse (BEL) 3 x 0 Tomas Behrend (ALE) Albert Costa (ESP) 3 x 1 Felix Mantilla (ESP) Attila Savolt (HUN) 3 x 2 Olivier Patience (FRA) Tommy Haas (ALE) 3 x 0 Andrei Stoliarov (RUS)