Meligeni é eliminado em Amsterdã O tenista Fernando Meligeni não passou pela primeira rodada do Torneio de Amsterdã. O brasileiro foi eliminado hoje na estréia, ao ser derrotado pelo espanhol Alex Corretja por dois sets a zero. As parciais foram de 7/5 e 6/4. Também pela primeira rodada, o marroquino Younes El Aynaoui venceu o holandês Dennis van Scheppingen por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/6. O sueco Magnus Gustafsson derrotou John Van Lottum (HOL) por 2 a 1 - 6/1, 4/6 e 6/2 e o holandês Sjeng Schalken passou pelo belga Christophe Rochus por 2 a zero - parciais de 6/4 e 6/3.