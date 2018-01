Meligeni é eliminado em Atlanta Ainda não foi desta vez que Fernando Meligeni consegue alcançar as semifinais de um torneio este ano. No ATP Tour de Atlanta, Estados Unidos, esteve muito perto, mas não resistiu ao grande talento da revelação do tênis norte-americano Andy Roddick, de apenas 18 anos, e acabou perdendo por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 6/4. Este ano, Meligeni também alcançou as quartas-de-final de Acapulco, onde perdeu para Gustavo Kuerten, num jogo memorável, em que Fininho teve de desistir a partida no terceiro set, pelo fato de ter sentido uma contusão, logo após ter se atirado numa bola muito difícil. Agora, em Atlanta, teve pela frente um adversário de grande talento. Andy Roddick praticamente no seu primeiro ano como profissional vem conseguindo resultados impressionantes. Antes de eliminar Fininho, esteve também nas quartas-de-final do Masters Series de Miami, o Ericsson Open, com vitórias marcantes sobre Marcelo Rios e Pete Sampras. Roddick esteve jogando no Brasil no fim do ano passado, no tradicional Banana Bowl - torneio juvenil - em que foi campeão dos 18 anos. Agora, ele já é apontado como nova estrela do tênis dos Estados Unidos.