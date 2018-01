Meligeni é eliminado em Baastad O tenista brasileiro Fernando Meligeni foi eliminado hoje na segunda rodada do Torneio de Baastad, na Suécia. Meligeni perdeu para o checo Bohdan Ulihrach por dois sets a zero - parciais de 7/5 e 6/4. Também pela segunda rodada, o espanhol Albert Portas derrotou o argentino José Acasuso por 2 a 1 - parciais de 7/6 (7-5), 3/6 e 6/3 e o belga Christophe Rochus venceu o norte-americano Michael Russel por dois a zero - 6/1 e 6/1. A rodada teve ainda a vitória do sueco Magnus Norman sobre o australiano Andrew Ilie em dois sets: 6/4 e 6/3.