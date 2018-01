Meligeni é eliminado em Buenos Aires Até que Fernando Meligeni teve boas chances de sair triunfante da quadra central do Buenos Aires Lawn Tennis. Chegou a ter boas oportunidades de superar o queridinho dos argentinos, Guillermo Coria, mas acabou sendo eliminado por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/4. Com isso, a Argentina já garantiu, pelo menos, quatro jogadores entre os oito classificados para as quartas-de-final da Copa AT&T, que distribui US$ 600 mil em prêmios. Meligeni jogou com inteligência, diante de um tenista talentoso e de técnica refinada como Guillermo Coria. No primeiro set, Fininho aproveitou-se do certo nervosismo do adversário e colocou bolas fundas na quadra, altas e que ameaçaram a confiança de Coria. O resultado foi uma vitória parcial de 6/1 em apenas 23 minutos. No início do segundo set, tudo parecia correr bem, novamente, para Meligeni. Saiu quebrando o serviço de Coria, mas, de repente, perdeu um pouco a concentração, se descuidou e cedeu seu primeiro saque na partida. Com isso, o tenista argentino ganhou o ritmo e a confiança necessária para impor seu bonito estilo de jogo e vencer a segunda série por 6/3 e empatar o jogo. Como Meligeni não é de desistir muito fácil, voltou a ter chance de ganhar o jogo. Chegou a ter três oportunidades de quebrar o serviço de Coria, mas como não aproveitou o tenista argentino manteve-se na frente até fechar também o terceiro set. Coria fez um jogo irregular, parece ter sentido uma contusão no ombro, mas, no final, acabou garantindo sua vaga nas quartas-de-final e mantendo-se entre os preferidos dos argentinos para ir a disputa do título da Copa AT&T, no domingo.