Meligeni é eliminado em Buenos Aires Não fosse o cansaço no terceiro set, a história poderia ter sido bem diferente para Fernando Meligeni no ATP Tour de Buenos Aires. Teve inúmeras chances diante do argentino Gaston Gaudio, poderia até ter vencido em dois sets, mas acabou caindo na segunda rodada, ao perder por 7/6 (7/4), 4/6 e 6/0. ?Morri no terceiro set", ironizou o conhecido Fininho. ?Corri demais e como estava há muito tempo sem disputar uma partida tão longa (2h45) e de pontos tão difíceis, acabei sentindo o cansaço." Como sempre, Meligeni deu o seu show, correndo em bolas incríveis, mas delas em que tentou fazer o impossível, esticou demais as pernas e acabou sentindo um pouco de dor e, especialmente, sofreu um desgaste físico muito grande. Por isso, não pôde seguir no mesmo ritmo de jogo no terceiro set. Antes disso, Fininho poderia ter liquidado o jogo. No primeiro set, colocou-se em vantagem de 4 a 3 e saque, no tiebreaker ainda teve 4 a 2 a seu favor. Mas em condições nada agradáveis, muito vento e uma bolinha leve e difícil de controlar, Meligeni desperdiçou as muitas oportunidades que teve. Agora, Meligeni viaja para o ATP Tour de Acapulco em que defende os pontos do vice-campeonato do ano passado - perdeu o título para o espanhol Carlos Moya. Apesar do desgaste físico da partida desta quinta-feira, não acredita que tenha problemas para recuperar-se a tempo de jogar no México. Doping - A Federação Internacional de Tênis (ITF) deu mais um passo no programa de controle anti-doping. Assinou um acordo com a WADA (World Anti-doping Agency), a agência mundial de controle anti doping, para realizar testes nos jogadores fora das competições. A ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) e a WTA (Associação Feminina) apoiaram o acordo e prometem aceitar os testes em períodos em que os tenistas não estejam disputando torneios. Na ATP, esta já é uma prática relativamente comum. Mas entre as mulheres, muitas das líderes do ranking não aceitam ?serem incomodadas? por testes quando estão em casa, fora de competições. A ITF precisa do apoio da ATP e WTA, pois tem o controle dos torneios do Grand Slam, da Copa Davis e da Fed Cup, mas não de outras competições do calendário.