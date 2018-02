Meligeni é eliminado em Delray Beach O tenista brasileiro Fernando Meligeni está fora do Torneio de Delray Beach, nos Estados Unidos, ao perder, nesta quarta-feira, para o norte-americano Mardy Fish, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4). A partida foi válida pelas oitavas-de-final. Além de Meligeni, Ricardo Mello e André Sá já foram eliminados. O único brasileiro que segue no torneio é Flávio Saretta. Ele entra em quadra nesta quinta-feira para enfrentar o norte-americano Vincent Spadea.