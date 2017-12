Meligeni é eliminado em Long Island Fernando Meligeni foi eliminado nas quartas-de-final do Torneio de Long Island, nos Estados Unidos, que distribui US$ 400 mil em prêmios e serve de preparação para o US Open, o último Grand Slam da temporada. Nesta sexta-feira, o tenista brasileiro perdeu para o francês Arnaud Clement por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/3. Em outros resultados desta sexta-feira em Long Island, vitória de dois tenistas suecos sobre franceses. Thomas Enqvist ganhou de Julien Boutter por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4, e Thomas Johansson venceu Anthony Dupuis por 6/3 e 6/1.